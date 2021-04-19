Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19asi.saglik.gov.tr adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 12 milyon 208 bin 242 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 7 milyon 793 bin 889 kişi oldu.

Böylece Türkiye'de aşılama sayısı 20 milyon 2 bin 131'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşı sayısı, İstanbul'da 3 milyon 175 bin 5, Ankara'da 1 milyon 599 bin 907, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 164 oldu.