Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye aşılamada 20 milyonu geçti
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19asi.saglik.gov.tr adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 12 milyon 208 bin 242 oldu.
İkinci doz aşıyı yaptıran 7 milyon 793 bin 889 kişi oldu.
Böylece Türkiye'de aşılama sayısı 20 milyon 2 bin 131'e ulaştı.
Birinci ve ikinci doz aşı sayısı, İstanbul'da 3 milyon 175 bin 5, Ankara'da 1 milyon 599 bin 907, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 164 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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