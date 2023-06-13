Türk Kızılay’a kan bağışı nasıl yapılır?

Türk Kızılay’ına kan bağışı için kan bağışı merkezlerine ve noktalarına başvurduğunuzda 4 sayfalık bir form veriliyor. Bu formun içeriğinde kan bağışçısı bilgilendirme formu, kan bağışçısı kayıt formu ve kan bağışçısı sorgulama formu yer alıyor.

Dolduracağınız sorgulama formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra özel hayatınızla ilgili sorular da yer alıyor. Ankette özel soruların yer alması ve sizlerin bu sorulara samimiyetle vereceğiniz cevaplar “Güvenli Kan Temininin” ilk adımını oluşturuyor.

Paylaştığınız tüm bilgiler hem etik hem de yasal olarak gizli tutuluyor.

Bölgenizdeki kan bağışı merkezlerini öğrenmek için tıklayın.

Kayıt nasıl yapılıyor?

Kan bağışı işlemi yasal bir süreç. Bu nedenle kimlik ve iletişim bilgileriniz Türk Kızılay'ın kullandığı sisteme kaydediliyor. Fotoğraflı, T.C. Kimlik Numarasını içeren ve yasal olarak geçerli bir kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmeniz yasa gereği zorunlu. Kayıt işlemiyle beraber flebotmistler tarafından kan sayımı, tansiyon, nabız, ateş ve vücut ağırlığı ölçümü yapılıyor.

Sonuçlar kontrol ediliyor

Kayıt işlemi sonrasında yapılan sınırlı fiziksel muayane sonuçları doldurduğunuz forma ve bilgisayar sistemine işleniyor. Doktorlar, doldurduğunuz form ve fiziksel muayene sonuçlarını değerlendiriyor. Bağışçı adayı olarak kan bağışında bulunmanız ilk olarak size, daha sonra da ihtiyaç sahibine herhangi bir zarar vermeyecekse kan bağışı işlemine yönlendiriliyorsunuz.

Kan bağışı işlemi nasıl oluyor?

Kan bağışı işlemine sıra geldiğinde özel olarak tasarlanmış kan alma yataklarında işlem gerçekleştiriliyor.

İşlemler eğitim almış tecrübeli flebotomistler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve steril. Kan alımı işlemi en uygun bölge olan dirsek çukurundan yapılıyor. Kan alma işlemi yaklaşık 4-8 dakika sürüyor. Her kan bağışında sadece 1 ünite kan alınıyor.

İşlem sona erdiğinde size belirtilen süre kadar yatakta ve yine belirtilen süre kadar ikram alanında dinlenmeniz öneriliyor. Kan alma yatağında istirahat ederken flebotomistlerin size gösterdiği şekilde kolunuza bastırmanız, damar dışına kanama olmaması için önemli.

İkram bölümünde sizlere minarel yönünden zengin olduğu için maden suyu ve bisküvi gibi içecek ve yiyecekler veriliyor. İkramları tüketmeniz kaybedilmiş sıvının yerine konulmasına katkı sağlıyor.

Dikkat edilmesi gerekenler neler?

Gerçekleşen kan bağışı günlük hayatınızı etkilemeyecek miktarda oluyor. Yine de dikkat edilecek bazı konular hakkında uyarılar var.

- Sigara baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabileceği için bağış sonrası en az iki saat içinde içilmemesi gerekiyor.

- Gün içerisinde kan bağışında bulunduğunuz kolunuz ile ağırlık kaldırmamanız kapanan damar duvarındaki pıhtının açılmaması için önemli.

- İlk 4 saat boyunca olduğundan fazla sıvı tüketmeye çalışın. İkinci öğünden önce alkollü içecekler almayın.

- Sportif faaliyetlerinize bir gün ara verin.

- Gün içerisinde sıvı kaybını artırdığı için aşırı sıcak ortamlarda (hamam, sauna vb.) bulunmayın.

- Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları vb. kan bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri öneriliyor.

- Tüm bu önerilere rağmen baygınlık hissi ya da baş dönmesi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde oturun.