Türk doktorunun imzasını taşıyan makaleye ödül

Mersin Tarsus'ta bir hastanede görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt'un meslektaşı Uzman Prof. Dr. Eamonn M. M. Quigley ile birlikte yazdığı makaleye, Avrupa Gastroenteroloji Derneğince (UEG Week) "2018 Temel Bilim Ödülü" verildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Gastroenteroloji Derneği tarafından Bozkurt'un ABD'deki Houston Methodist Üniversitesinde görev yapan meslektaşı Quigley ile birlikte yazdığı makale ödüle layık görüldü.

Bozkurt, ekim ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak olan UEG Week kongresinde sunum yapacak.

Kolon kanserine karşı umut ışığı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, insan kalın bağırsağındaki bakterilerin yüzde 5'inden daha azını oluşturan bifidobakteriumunun kolon kanserine karşı koruyucu ve tedavi etkisi olduğu konusunda bilim dünyasında bir görüş olduğunu anımsatarak, makalelerini bu çerçevede hazırladıklarını belirtti.

Bakterinin güçlendirilmesi ve genetik yapısıyla oynanarak şu anda üretmediği mikosporin amino asidini üretir hale gelmesinin sağlanması halinde, kolon kanserinin tedavisi için güçlü bir ilaç elde edilebileceğini umduklarını kaydeden Bozkurt, şöyle devam etti:

"Konu üzerinde bir hipotez çalışması yaptık. Makalemizde, genetik mühendislerinin bu bakteri üzerinde çalışmaları halinde kolon kanserine karşı bir umut ışığı doğabileceğini belirttik. Makalemiz, UEG Week tarafından ilgiyle karşılandı ve 2018 Temel Bilim Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülü alan ilk Türk hekimi olmanın gururunu yaşıyorum. Ödülü almak ve konuyla ilgili ilk sunumlardan birini yapmak üzere Viyana'da gerçekleşecek olan kongreye gideceğim."

Kaynak: AA