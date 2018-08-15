Kalp hastalarına bayram uyarısı

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Birol Özkan, bayramda aşırı tatlı ve tuz tüketiminden uzak durulması konusunda uyardı.

Birol Özkan, kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği ya da hipertansiyonu olan hastaların, Kurban Bayramı'nda diyetlerine dikkat etmedikleri takdirde ciddi sağlık sorunları yaşayabileceklerini söyledi.

Kalp damar hastalığı olan bireylere dengeli beslenmeyi öneren Özkan, "Kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği ya da hipertansiyonu olan kalp hastaları, diyetlerini ihmal etmemelidir" dedi.

"Kavurma yerine ızgara ya da haşlama"

Birol Özkan, kırmızı etin yağ, protein, B12, demir, Koenzim Q-10 ve karnitin gibi önemli yapı taşlarını içerdiğinden dengeli beslenme için gerekli olduğundan bahsederek şöyle konuştu:

"Kırmızı etin içerdiği protein, hayvansal proteinlerin en değerlisidir, bitkisel proteinlerde bulunmayan aminoasitleri de içerir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kalp damar hastalığı için zararlı olduğu kanıtlanmış hayvansal kaynaklı yağların tüketiminin azaltılmasının gerekliliğidir. Bu nedenle yağsız ette bile yüzde 20 oranında yağ bulunduğundan, kurban etini tüketirken özellikle etin yağsız kısımları seçilmeli, kuyruk yağı ve tereyağı kullanılarak yapılan kavurma yerine, ızgara veya haşlama şeklinde pişirme yöntemleri tercih edilmelidir."

"Bekletilmiş et tüketilmeli"

Taze kesilen etlerin de hemen tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Özkan, "Taze kesilmiş etin sindirimi çok zordur, hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Dolayısıyla buzdolabında 1-2 gün bekletilmiş etin tüketilmesi önerilmektedir" dedi.

Kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği ya da hipertansiyonu olan hastaların bayram süresince ağır yemeklerden kaçınması gerektiğini anlatan Özkan, "Çünkü bir öğün ağır yemek bile kalp damar sağlığımıza zararlı olabilir. Ağır bir yemek sonrası kalp daha hızlı atmaya başlar, tansiyon yükselir. Ve yine kana salınan bazı hormonlar kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır" diye konuştu.

"Tansiyon hastaları için ciddi tehlike"

Doç. Dr. Özkan, Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimiyle birlikte tuz kullanımının da arttığını vurgulayarak, bu durumun yüksek tansiyon hastaları için ciddi bir tehlike oluşturduğuna işaret etti. Kalp rahatsızlığı bulunan hastaların et yemeklerinin yanında sebze ve salata gibi bitkisel gıdaları ihmal etmemesi tavsiyesinde bulundu.

"Su tüketimine dikkat"

Özkan, şöyle devam etti:

"Günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketimine dikkat edilmelidir. Bayram ziyaretleri sırasında artan çay ve kahve tüketimi nedeniyle uykusuzluk, kalp ritim bozuklukları, mide problemleri ile karşılaşabilmektedir. Bu tür içeceklerin tüketilen miktarlarına dikkat edilmelidir. Bayram süresince yenilen besinlerin sindirimini kolaylaştırmak için daha fazla hareket edilmeli, mümkünse bol yüzerek spor yapılmalıdır. Tabii ki hastalarımız tüm bu önerileri dikkate alırken unutmamaları gereken bir nokta, kurban vazifelerini yerine getirirken aşırı efor gerektiren işlerden uzak durmaları gerekliliğidir."

Kaynak: AA