  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.53
    EURO 7.44
  • BIST 93378.99
    ALTIN 251.361
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Buerger hastası protez bacakla yeniden yürüyecek

Buerger hastası protez bacakla yeniden yürüyecek

Samsun'da 10 yıldır buerger hastalığıyla mücadele eden ve iki bacağı kesilen 52 yaşındaki Kemal İkier, yeniden ayağa kalkmak için protez bacaklarının takılmasını bekliyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Buerger hastası protez bacakla yeniden yürüyecek

Samsun Çarşamba'da 10 yıldır buerger hastalığıyla (kol ve bacakta atardamar tıkanıklığı) mücadele eden ve hayati tehlike nedeniyle iki bacağı kesilen 52 yaşındaki Kemal İkier'e, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yardım eli uzattı.

Ambulans ile evinden alınan buerger hastası Kemal İkier'in, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkikleri sonucunda bacaklarının kesilmemesi halinde hayatının riske gireceği belirlendi.

10 yıldır yaşadığı sıkıntılardan kurtuldu

Ameliyata alınan ve iki bacağı diz altından kesilen İkier'e İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimiyle alınacak protez bacaklar takılacak.

Kemal İkier, 10 yıldır yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğu için sevinçli olduğunu söyledi.

Hastalığı nedeniyle birkaç yıldır yatağa bağımlı hale geldiğini belirten Kemal İkier, "Ayaklarım çürüyordu. Bakımı da git gide zorlaşıyordu. Sağ olsunlar, doktorlarımız beni kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

"Çok zorluklar yaşadık ama artık geride kaldı"

Kemal İkier'in eşi Gülnamiye İkier de kocasının 5 yıl önce ameliyat edilerek 3 parmağının kesildiğini ancak hastalıktan kurtulamadığını anlattı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen ve teşekkür eden Gülnamiye ikier, çok zorluklar yaşadıklarını ama artık geride kaldığını ifade etti.

"En kısa zaman protezleri ile yürümeye başlayacak"

Ortopedi uzmanı Deniz Gürler de Kemal İkier'in hastalığının çok ilerlediğini, enfeksiyon ve dolaşım sorununu söyledi ve şu bilgileri verdi:

"Hastalık son evreye gelmişti. Hastanın kardiyolojik problemleri ileri seviyedeydi. Uygun şartlar tamamlanınca her iki bacağı da kesildi. Şu an yaralar iyileşme safhasında. En kısa zaman protezleri ile yürümeye başlayacak." 

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Eda Türe ise hastanın tedavisinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: tedavi, protez, buerger hastalığı, atardamar tıkanıklığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER