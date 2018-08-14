Buerger hastası protez bacakla yeniden yürüyecek

Samsun Çarşamba'da 10 yıldır buerger hastalığıyla (kol ve bacakta atardamar tıkanıklığı) mücadele eden ve hayati tehlike nedeniyle iki bacağı kesilen 52 yaşındaki Kemal İkier'e, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yardım eli uzattı.

Ambulans ile evinden alınan buerger hastası Kemal İkier'in, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkikleri sonucunda bacaklarının kesilmemesi halinde hayatının riske gireceği belirlendi.

10 yıldır yaşadığı sıkıntılardan kurtuldu

Ameliyata alınan ve iki bacağı diz altından kesilen İkier'e İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimiyle alınacak protez bacaklar takılacak.

Kemal İkier, 10 yıldır yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğu için sevinçli olduğunu söyledi.

Hastalığı nedeniyle birkaç yıldır yatağa bağımlı hale geldiğini belirten Kemal İkier, "Ayaklarım çürüyordu. Bakımı da git gide zorlaşıyordu. Sağ olsunlar, doktorlarımız beni kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

"Çok zorluklar yaşadık ama artık geride kaldı"

Kemal İkier'in eşi Gülnamiye İkier de kocasının 5 yıl önce ameliyat edilerek 3 parmağının kesildiğini ancak hastalıktan kurtulamadığını anlattı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen ve teşekkür eden Gülnamiye ikier, çok zorluklar yaşadıklarını ama artık geride kaldığını ifade etti.

"En kısa zaman protezleri ile yürümeye başlayacak"

Ortopedi uzmanı Deniz Gürler de Kemal İkier'in hastalığının çok ilerlediğini, enfeksiyon ve dolaşım sorununu söyledi ve şu bilgileri verdi:

"Hastalık son evreye gelmişti. Hastanın kardiyolojik problemleri ileri seviyedeydi. Uygun şartlar tamamlanınca her iki bacağı da kesildi. Şu an yaralar iyileşme safhasında. En kısa zaman protezleri ile yürümeye başlayacak."

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Eda Türe ise hastanın tedavisinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Kaynak: AA