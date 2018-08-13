Sağlık idarecileri sorunlarını Bakan Yardımcısı Güven'e iletti

Sağlık İdarecileri Dernekler Federasyonu (SİDEF) Başkanı Ramazan Ata, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri ve sağlık yönetimi yöneticileri Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'i ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye’nin sağlık sorunları ve yöneneticilerinin sorunları ele alındı.

"Bakanlık olarak hızlıca sorunları çözmeyi amaçlıyoruz"

Bakan Yarımdıcısı Güven, toplantıyla ilgili şunları söyledi:

"Sağlık camiasının değerli yöneticileri ile bugün bir araya gelerek çok önemli bir konuyu masaya yatırdık. Ek gösterge 3600, gençlerimizin kadro istihdamı ve araştırmacı arkadaşlarımızın acilen göreve iadesi konularını tartıştık. Bakanlık olarka hızlıca sorunları çözmeyi amaçlıyoruz."

"Profesyonel sağlık idarecilerinin göreve iadesini bekliyoruz"

SİDEF Başkanı Ramazan Ata da, federasyon olarak çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

"Ameliyatı doktorlar yapar. İlacı eczacı ,dişi diş hekimi çeker. Sağlık İdarecileri de hastanelerin kalbidir. Tüm damarların gelip geçtiği bir merkezdir. Hastanenin tüm damarlarını beslediği gibi eksikleri tamamlar, en verimli çalışma disiplini içerisinde, ekip ruhu İle hastanelerimizi en sorunsuz şekilde idare ederler."

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve ekonomik olarak ayakta durmak zorunda olduğunu vurgulayan Ata, "Sağlık ekonomisini en iyi bilen yüzlerce sağlık yöneticilerimiz maalesef bir süredir atıl bir şekilde araştırmacı olarak bekletilmekte" dedi.

Ata, Bakanlıktan beklentilerini de şu sözlerle ifade etti:

"Özel sektörün büyük atılımlar yaptığı günümüzde profesyonel sağlık idareci meslektaşlarımızın hızlıca göreve iadesini sizlerden bekliyoruz. Hastaneler komplike merkezlerdir. Sağlık yöneticiliği eğitimi almadan bu hastanelerde idarecilik görevini yapmaya çalışanlar hem hastanelerde uzun sürede toparlanamayacak hatalara hem de ciddi anlamda hasta memnuniyetsizliği sağlayarak sağlık beklentilerini düşürmektedir."

Kaynak: TRT Haber