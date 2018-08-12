Özel çocuklara yoga ve duyu bütünleme ile terapi yapılıyor

Ankara Çankaya'da faaliyet gösteren bir merkezde, 0-18 yaş arasında down sendromlu, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, özgül öğrenme yetersizliği bulunan çocuklar yoga ve duyu bütünleme terapileri ile geleceğe hazırlanıyorlar.

Haftanın belirli günlerinde rehabilitasyon mekezinde eğitim alıyorlar

Özel çocuklar, haftanın belirli günlerinde merkezde aldıkları eğitimle uzun oturma alışkanlığı kazanarak, düzenli nefes alışverişlerini kontrol etmeyi, taklit ve sözel dil becerileri geliştirerek, diğer terapilere daha kolay entegre olup, edindikleri becerileri farklı ortamlarda uygulama imkanı buluyor.

Özel Rehabilitasyon Merkezi'nin Müdürü aynı zamanda Çocuk Gelişimi Uzmanı Nilgün Pekçağlayan, özel çocuklara gelişim süreçlerinde farklı terapilerle eğitim vermeye çalıştıklarını anlattı.

Yoga terapisiyle çocuklar eğlenerek öğreniyorlar

Pekçağlayan, yoga ve duyu bütünleme terapilerinin özel çocukların, eğitim ve öğretimlerine çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

"Yoga çocukların hayata katılımlarını, vücut farkındalıklarını ve diğer kişilerle olan ilişkilerini arttırmada çok faydalı oluyor. Duyu bütünlemede ise otizmli çocuklarda yemek yeme problemleri çok sık karşılaştığımız konulardan biri, bu nedenle yeme problemlerinin çözümü ve çiğneme becerisi kazanmaları için yemek yeme çalışmaları yapıyoruz."

Pekçağlayan, yoga terapisiyle çocukların eğlenerek öğrendiğini ve bu şekilde terapiden mutlu ayrıldığını ifade etti.

"KPSS sınavını kazanarak atandılar"

Pekçağlayan, özel çocukların aldıkları terapi sonrasında hayata tutunduklarına şahitlik ettiğine değindi.

"Merkezimize gelmeden önce daha kalem tutamıyorlardı. Sonra bir bakıyorsunuz büyümüşler, Üniversite ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarına girdiler. Üniversitede yüksekokul kazandılar. KPSS sınavını kazanarak atandılar. Böyle olan öğrencilerimle gurur duyuyorum. KPSS sınavını kazanıp atanan öğrencilerimiz, bir kutu baklavasını alıp, bizlere teşekkür ziyaretine geliyorlar. İşte bunları görmek bizleri çok mutlu ediyor."

Oğlunu terapi için merkeze getiren Orhan Abbasoğlu ise çocuğunun 5 ay önce "davranış bozukluğundan" dolayı eğitime getirdiğini, terapilerin çocuğunun davranışlarının düzelmesinde katkısı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA