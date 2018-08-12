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Kırşehir'de sağlık çalışanları yangın söndürme tatbikatı yaptı

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü çalışanları, yangın söndürme tatbikatı yaptı.

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Kırşehirde sağlık çalışanları yangın söndürme tatbikatı yaptı

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, müdürlük bünyesindeki sivil savunma ve seferberlik hizmetleri birimi koordinesinde tatbikat düzenlendiğini açıkladı.

Kurum çalışanlarına uygulamalı yangında kurtarma, yangına müdahale, olay yeri inceleme ve yangın söndürme eğitimi verildi.

Doktor, hemşire, acil tıp teknisyenleri, sağlık çalışanları ve memurların katıldığı eğitimde, sivil savunma uzmanı Hakan Çakır ve beraberindekiler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılan tatbikatta kontrollü olarak çıkarılan yangına müdahale etti. 

Yangın söndürme tüpleri ve gerekli ekipmanları kullanarak kısa sürede ateşi söndüren sağlık çalışanları, yangına müdahale esasları, yangına karşı kendini koruma, yangın sonrası gerekli tedbirlerin alınması konularında eğitimler aldı.

2018 yılı faaliyet programları kapsamında, eğitimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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