"Ciddi beyin zedelenmeleri intihar eğilimini artırıyor"

Danimarka İntihar Önleme Araştırma Enstitüsü çalışmasını, 1980-2014 yılları arasında 7 milyon kişinin sağlık kayıtlarına dayandırdı. Buna göre, her 20 intihardan 1'inin ciddi beyin zedelenmeleri sonucu olabileceği tespit edildi.

Çalışmada trafik kazası, saldırı ya da düşme sonucu oluşan beyin zedelenmelerinin kişilerde bellek problemleri, öfke hali ya da kişilik değişiklikleri gibi uzun süreli semptomlara yol açtığı ifade edildi. Bu tip zedelenmelere maruz kalan kişilerin intihara eğiliminin daha fazla olduğu belirtildi.

Enstitüden Dr. Trine Madsen, travmatik beyin zedelenmelerinin intihara varan ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Dünyada intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında Güney Kore, Sri Lanka, Litvanya, Moğolistan, Kazakistan ve Belarus var. Listede Danimarka 48. sırada. En az intiharın görüldüğü ülke Bahamalar.

Kaynak: AA