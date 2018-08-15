Kalça kemiği yüzüne nakledildi

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, silahla yüzünden yaralanan hastaya kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu nakledildi.

Silah yaralanması nedeniyle çene kemiği ve yüzü parçalanan Mehmet Türken, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde tedavi altına alındı.

Doktor öğretim üyeleri Hakan Özcan ve Özgen Kıvanç başkanlığındaki ekip, ameliyatla Mehmet Türken'in kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu yüzüne nakletti.

Özgen Kıvanç, "Çene fonksiyonlarını kullanamayan ve estetik açıdan ciddi problemi olan hastamıza yaklaşık 4 saatlik bir operasyonla kalçasından aldığımız kemik ve cilt içeren dokuyu yüzüne mikro cerrahi yöntemle naklettik. Hastamız yemek yiyebilecek, konuşabilecek ve günlük aktivitelerini sorunsuz bir şekilde yapabilecek duruma geldi" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Türkiye'de nadir yapılan bu başarılı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ameliyat sonucu sağlığına kavuşan Türken, taburcu edildi.

Kaynak: AA