Türk bilim insanından kanser tedavisi için önemli çalışma

Bilim insanları çağımızın hastalığı kansere çare bulabilmek için araştırmalarına devam ediyor.

Kanserin gelişmesini engelleyebilecek

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Kocabaş kanser tedavisine yönelik çalışmasıyla önemli bir başarıya imza attı. Kocabaş, kanser hücrelerinin kullandığı bu proteinleri engelleyecek ilaç yapılı moleküller geliştirdiği çalışması ile 'Uluslararası Hematoloji/Onkoloji Ödülü'ne layık görüldü.

Doç. Dr. Kocabaş’ın çalışması, kanserin büyümek için kullandığı MEIS proteinine, ilaç eklenerek kanserin gelişmesinin engellenmesine dayanıyor.

MEIS proteini nedir?

Kocabaş, MEIS proteininin kalbimizi güçlendiren proteinlerden biri olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Aynı zamanda bu protein kemik iliğinde de bulunuyor. Kemik iliğindeki kan yapan kök hücrelerimizi güçlendiren, onların hayatta kalmasını sağlayan bir protein."

"Kanser akıllıca davranıp MEIS proteinini kendi amacı için kullanıyor"

Kanser hücrelerinin MEIS proteinini kendi amacı için kullandığını belirten Kocabaş, şu bilgileri verdi:

"Kanser hücreleri, proteini DNA’ya yönlendirerek, istediği şekilde oksijensiz ortamda hayatta kalmasını sağlıyor. Birçok kanserde bu proteinin kanser tarafından kullanıldığını görüyoruz."

Uluslararası Hematoloji/Onkoloji Ödülü

Doç. Dr. Fatih Kocabaş, kendisine ödül getiren çalışmasını şöyle anlattı:

"Fareler üzerinde yaptığımız çalışmalarda öncelikle güvenli olup olmadığına baktık, sağlıklı bir bireyde nasıl bir etkisi ya da yan etkisi olur onları inceledik. Farelerde güvenli olduğunu gözlemledik. Aynı zamanda kan yapıcı etkisi olduğunu, kalp kasını güçlendirdiğini tespit ettik. İlaç sektörüne girebilecek bir çalışma olduğu için Amerikan bir ilaç şirketinin desteklediği, para teşviki de olan bir ödül aldık."

Kemoterapide yan etkiyi azaltacak

Anemi hastalığının tedavisi için araştırmaya başladığını belirten Doç. Dr. Kocabaş, şunları söyledi:

"Biz çalışmalara başlarken anemi tedavisi için yola çıkmıştık. Kan kök hücrelerini aktive ederek, bu proteini engelleyip kan yapımını artırmayı amaçlıyorduk. Sonradan kanserde de etkili olabileceğini gördüğümüz için, kanserdeki çalışmalara yoğunlaştık. Anemi gibi kalp yetmezliği gibi hastalıklarda da kullanılabilecek bir buluş. Geliştirdiğimiz inhibitörler meis proteinini hedeflediği için kemoterapilerde yan etkiyi azaltacaktır."

Kaynak: TRT Haber