İzmirli diş hekimi Tolga Yılmaz, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra Prof. Dr. Abdullah Akman danışmanlığında Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje ve Koordinasyon Birimi maddi desteğiyle çalışma hazırladı.

"Düşük Yoğunluklu Lazer Uygulamasının Tavşan Kraniyal Defektlerinde Kemik Rejenerasyonu Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı çalışmada 26 tavşan kafatasında lazerle yeni kemik oluşumu incelendi.

[Fotoğraf: AA]

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Güliz Güncü yürütücülüğündeki projede, kemik oluşumunda yüzde 30-40 oranında artış sağlandığı ve iyileşme sürecinin yaklaşık yüzde 50 kısaldığı tespit edildi.

İmplant dalında ödül aldı

Gazi Üniversitesi Oral Patoloji Biriminde histolojik incelemeleri gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, İsviçre'nin dünyaca ünlü Bern Üniversitesi'nde 15-16 Kasım tarihinde düzenlenen 3. Uluslararası Rejenerasyon ve Estetik Periondotoloji Sempozyumu'nda açıklandı.

Dünyanın her yerinden yaklaşık 200 bilim insanının çalışmasını geride bırakan araştırma, Periodontal Rejenerasyon ve İmplant dalında ödüle layık görüldü.

Tolga Yılmaz, tavşan kafatasını özellikle insan kemiğini taklit ettiği için kullandıklarını ve ilk kez sert bir dokunun lazerle uyarılarak yeni kemik oluşumunu hedeflediklerini aktardı.

Amaç, sert dokunun daha hızlı iyileşmesi

Lazerle benzer çalışmaların daha önce yumuşak doku üzerinde gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Kemik üzerinde lazer kullanımıyla sağlanan artışa yönelik bir çalışma yoktu. Özellikle 4-6 jul lazer uygulamalarında tavşan kemiklerindeki defektlerde ciddi kemik artışı gördük. Bu sonuç, hem implant uygulamalarında hem de çene kemiğini ilgilendiren cerrahi uygulamalarda daha kısa sürede kemik oluşumu sağlanması için önemliydi. Tedavi gören hastanın dişsizlik süresinin kısaltılabileceğini de gösteriyordu."

[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, tavşan kafatası üzerinde yapılan çalışmanın iyileşme süreci açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Kemik artışını yüzde 30-40 oranında artırdığını gördük. Süreyi de buna nazaran kısaltıyor. 6 aylık iyileşme süreci 3-4 aya iniyor" dedi.

"Türk bilim insanlarının dünyada güzel başarıları var"

Yılmaz, lazer konulu çalışmanın sonuçlarının uluslararası bir tıp dergisinde de yayınlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Türk bilim insanlarının dünyada çok güzel başarıları var. Türkiye, iyi akademisyen yetiştiren bir ülke. Aldığımız sonuçlar Avrupa açısından da sürpriz değil. Yine de ABD'den, Avrupa'dan çok kıymetli isimlerinin katıldığı sempozyumdan ödülle dönmek bizi çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA