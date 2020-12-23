Türk araştırmacıların geliştirdiği, COVID-19'un bulaşma riskini hesaplayan yeni yönteme göre, havalandırması olmayan 35 metrekarelik bir alanda 30 kişinin 1 saat boyunca bir arada olması ve 1 kişinin bulaştırıcı olması halinde bulaşı riski yüzde 47 olarak hesaplandı.

Gazi Üniversitesi araştırmacıları, kapalı alandaki havalandırma durumu, kişi sayısı, bulaştırıcı kaynak sayısı, ortamda bulunma süresine göre koronavirüsün bulaşma riskini ve yeni vaka sayısını hesaplayabilen bir yöntem geliştirdi.

30 kişinin 1 saat bir arada olmadı bulaşı riskini yüzde 47 artırıyor

Buna göre, havalandırması olmayan 35 metrekarelik kapalı bir alanda 30 kişinin 1 saat boyunca bir arada olması ve 1 kişinin bulaştırıcı olması halinde bulaşı riski yüzde 47, bu sürenin sonunda yeni vaka sayısı 14 olarak hesaplandı.

Doğal havalandırmada aynı koşullarda bulaşı riskinin yüzde 30'a, yeni vaka sayısının 9'a, mekanik havalandırma durumunda ise riskin yüzde 2'ye, yeni vaka sayısının 0,6'ya düştüğü öngörüsü yapıldı.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu, "Hesaplama aracı, maske, fiziksel mesafe, hijyen koşuluna ek olarak salgının önlenmesinde havalandırmanın önemini göstermektedir" dedi.