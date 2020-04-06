Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığımız süre boyunca oluşabilecek sağlık problemlerini azaltmak ve spor alışkanlıklarını sürdürmek amacıyla TRT 1'de 'Zinde Kal' programı başlıyor.

Hafta içi her gün yayınlanacak 'Zinde Kal' programında sağlık için gereken tüm sportif faaliyetler vatandaşlara uzman isimlerle aktarılacak.

Diyetisyenler, spor hocaları ve uzmanlara bağlanılarak her yaş grubuna özel evde spor egzersizlerinin yapılacağı 'Zinde Kal' programı hafta için her gün 14.15'te TRT 1 ekranlarında olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TRT'nin ortak gerçekleştirdiği projede, evlerdeki eşyalardan spor malzemesi üretimi de yapılacak.

"Evde kal hareketsiz kalma"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 'Zinde Kal' programıyla ilgili açıklama yaptı.

Evde kaldığımız süre boyunca oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmek için @trt1 ile "Zinde Kal" programına başlıyoruz.#EvdeKalHareketsizKalma diyerek başlattığımız çalışmalarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağız. @ibrahimeren pic.twitter.com/DYrs7h9oYp — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 6, 2020

'Evde kal hareketsiz kalma' mesajı vererek başlatılan çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan Kasapoğlu açıklamasında, şunlara yer verdi:

"Evde kaldığımız süre boyunca oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmek için TRT 1 ile "Zinde Kal" programına başlıyoruz.

'Evde Kal Hareketsiz Kalma' diyerek başlattığımız çalışmalarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağız."