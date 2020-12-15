Türkiye'nin koronavirüse karşı sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı Çin menşeli aşı için geri sayım başladı.

Çin'den gelecek 50 milyon doz aşı, önce uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında, Türkiye'ye ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi incelenecek.

Türkiye'nin standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşı için erken kullanım izni verilecek.

"Koronavirüs geçirenler aşılamaya ilk planda tabi olmayacak"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

Bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını söyleyen İlhan, Türkiye'de günde aşağı yukarı 1,5 milyon kişiye aşı yapılmasının planlandığını aktardı.

Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşmasının öngörüldüğünü anlatan İlhan, şöyle devam etti:

"3 kişilik bir ekibin günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği öngörülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1,5 milyon civarında kişiye aşı yapacak gibi gözüküyoruz. Aşılama yapılmayacak kişilere baktığımızda 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak."

"Aşılama Türkiye'de her yerde aynı anda başlayacak"

İlhan, Türkiye'de aşılamanın her yerde aynı anda başlayacağını vurgulayarak, "83 milyon nüfusumuz olduğunu düşündüğümüzde 60-65 milyon civarı vatandaşımızın haziran ayı sonuna kadar aşılanmasını planladığımız düşünülebilir. Aşılama Türkiye'de her yerde aynı anda başlayacak." dedi.

"Geniş bir aşılama stratejisi söz konusu"

Normal zamanda aşılamanın daha çok aile sağlığı merkezlerinde, okul aşılarının da toplum sağlığı merkezlerinde yapıldığını hatırlatan İlhan, "Bazı hastanelerimizde çocukluk çağı aşılamaları yapılıyordu. Bu sefer bu merkezlerimizin yanında, organize sanayi bölgelerinde, büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından aşılama yapılacak. Engelli bireylerimiz, huzur evlerimiz için oralara gidilerek aşılama yapılacak. Cezaevinde olanlar için oralarda aşılama yapılacak. Geniş bir aşılama stratejisi söz konusu " diye konuştu.

"Vatandaşlarımızda, aşı karşıtı değil de aşı kararsızlığı söz konusu"

İlhan, aşı yaptırmak istemeyenler için bir 'B' planının olup olmadığıyla ilgili şunları söyledi:

"Aslında Hıfzıssıhha Kanunu'na baktığımızda zorunlu durumlarda aşılamanın zorunlu tutulacağı konusunda bir yaklaşım var. Ama bunu böyle yapmak yerine vatandaşlarımızın aşıya inanması güvenmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Aslında vatandaşlarımızda, aşı karşıtı değil de aşı kararsızlığı söz konusu. Aşı kararsızlığı daha çok toplumda, 'hangi aşıyı olacağım, Çin aşısı mı, Amerikan aşısı mı' şeklinde. Ben kendimden örnek vereyim; sıra bana geldiğinde o sırada Türkiye'de hangi aşı varsa onu olacağım. Kişisel olarak aşıya karşı direncin yüksek olduğunu düşünmüyorum. Gözlemlediğim zaman da çevremde de çok kişinin aşı ile ilgili olumlu düşündüğünü biliyorum."

"Aile hekimleri tarafından aranacaklar"

Vatandaşlardan aşı olmak için de kuyruk oluşturmamalarını isteyen İlhan, "E-nabız sisteminden nasıl grip aşısında kendilerine sıra geldiğinde girip oldularsa, bunun gibi belli sıra dahilinde gerek sağlık kuruluşlarımızda, hastanelerimizde ve diğer yerlerde aşılamanın olabileceğini söylememiz gerekiyor." dedi.

İlhan, şöyle devam etti:

"Aile hekimleri tarafından aranacaklar, hepimiz zaten e-Nabız'dan göreceğiz. Bu aşıların hepsi devletin kontrolünde, devletin organizasyonuyla, uygun soğuk saklama kaplarında gidecekleri için vatandaşlardan sadece kendilerini aşılamak için arayan, ulaşan profesyonel sağlık çalışanlarına aşılama yaptırmalarını öngörüyoruz. Elbette kötü niyetli insanlar olabilirler bu aşı devlet tarafından ücretsiz sağlanıyor, hiçbir ücret ödenmiyor."