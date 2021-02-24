Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan, Hakkari, Şırnak ve Muş’ta gibi illerde de vaka sayılarının düşük olmasını, bölgedeki nüfus hareketliliğinin az olmasına bağladığını söyledi.

İlhan, “Bu illerde, kendi içinde dolaşım az olabilir. Yani nüfus hareketliliği azdır orada. İnsanların ilçeler arası seyahat etmeyebilir ya da birbirlerine gidip gelmeyebilir. Ben bu illerde vaka sayılarının düşük olmasında bunların etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde temasın fazla olduğunu düşünüyorum"

Prof. İlhan, 100 binde vaka hızı yüksek olan Karadeniz Bölgesi’ndeki iller için de temasın fazla olduğunu ve insanların daha çok bir araya geldiğini söyledi.

İlhan, vaka hızı yüksek illerde mutant virüsün çok olabileceğine de dikkati çekerek, “Vaka hızı yüksek illerde özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde, temasın fazla olduğunu ve insanların daha çok bir araya geldiğini düşünüyorum. Tabi mutant virüs de çok olup hızlı yayılıyor olabilir. Ancak kesin bir neden söyleyebilmek için o illerde yapılacak mutant virüs analizini bilmek lazım” şeklinde konuştu.

Prof. İlhan, bazı illerde 1 Mart itibarıyla normalleşme adımlarının da atılabileceğini ancak bunun olması için vaka sayılarının belirleyici etken olduğunun da altını çizdi.

“Ankara’da normalleşme adımları atılabilir”

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladığı haritaya göre Ankara’nın da iyi durumda olduğuna vurgu yapan İlhan, “Ankara, orta düşük grubunda. Normalleşmeye gidilebilir. Ancak İstanbul için bunu söyleyemeyeceğim. İstanbul’da vaka sayıları henüz yüksek ve orta düşük grubunda değil. Tabi, 100 binde 100 olanla 100 binde 50 olanın da normalleşmeye geçiş süreçleri aynı değil. Bunu da bilmeliyiz” dedi.

İlhan, bütün sosyal alanlar, kafe ve restoranlar için de il özelinde değerlendirme yapılacağını ve ona göre karar verileceğini aktardı.



