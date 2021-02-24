COVID-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığının artmasıyla maske konusundaki öneriler yeniden gözden geçirilmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yaptığı açıklamada, cerrahi maske üzerine kumaş maske takılmasını önerdi. Merkezin araştırmasına göre 3 katlı cerrahi maskeler öksürük sonrası havaya saçılan bulaşıcı partikülleri yüzde 56 azaltıyor. Cerrahi maske üzerine kumaş maske takıldığında bu oran yüzde 85'e çıkıyor. Araştırmaya göre, ortamdaki herkesin çift maske takması durumunda, havaya saçılan bulaşıcı partiküller yüzde 95 azalıyor.

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Kumaş maske ekstra bariyer sağlıyor

Ev yapımı ya da kumaş maskeler mutasyon karşısında yeterince koruyucu değil. Ancak kumaş maske hem ekstra bariyer, hem de cerrahi maskenin yüze daha sıkı oturmasını sağlıyor.

Maksimum koruma için maskelerin doğru takılması önemli. Çift cerrahi maskelerin ikisinin de teli yukarıda olmalı. Maske takıldığında kenarlardan boşluk kalmamalı, yüze tam oturmalı. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner mutasyona karşı maske takarken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:

[İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner]

"Maskenin amacı damlacıkların ya da virüsün bir kişinin ağzı ya da burnuna ulaşması ve bulaşmasını engellemek ve aynı zamanda karşımızdaki kişiyi de korumak. Eğer çift maske kullanımıyla fiziksel olarak bir katman eklerseniz, bu durum mantıken çok daha etkili bir maske kullandığınız anlamına gelir. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin araştırmasında, maskelerin yüze oturması için kenarlarının düğümlenmesinin de partiküllerin geçişinde önemli rol oynadığı belirtildi. Araştırmacılara göre takmadan önce maskenin lastiklerini kumaşa yakın bir noktada düğümlemek, kenarlarda oluşabilecek açıklıkların giderilmesini ve yüzün iki tarafından bulaşıcı partiküllerin dışarıya sızmasını azaltıyor."

[Fotoğraf: Getty]

Özel bir kumaştan yapıldığı iddia edilen tek katlı nanoteknolojik maskelere ve piyasada merdiven altı üretilen maskelere karşı uzmanlar uyarıyor. Cerrahi ya da kumaş... Maskelerin 3 katlı olması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de burna oturmasını sağlayan tel apareyin olması.

Herkes çift maske kullanabilir mi?

Kapalı ve kalabalık ortamlarda, enfeksiyon oranının yüksek olduğu bölgelerde çift maske mutasyonlu virüsün sıklaştığı bugünlerde daha da önemli. Ancak Mustafa Çetiner, çift maske kullanımının herkes için uygun olmadığı konusunda uyarıyor:

[Fotoğraf: Getty]

"Çift maske takmanın sağlıklı kişilerde özellikle akciğer açısından herhangi bir zararının olmadığı düşünülüyor. Ancak nefes darlığınız var ve ciddi kronik akciğer hastalığınız varsa, bu durumda çift maske kullanmamalısınız."

Fiziksel mesafenin korunmadığı durumlarda ise çift maskeye rağmen virüs bulaşabiliyor.