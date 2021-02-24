Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı illerin haftalık vaka oranlarına göre 100 bin nüfusta vaka sayısı 10'un altında kalarak 'düşük riskli' görülen iller Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Diyarbakır oldu.

Vaka sayısı 100 bin nüfusta 100'ün üzerinde çıkan 12 il ise 'yüksek riskli' olarak haritada yer aldı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, illerin haftalık güncel verilerini, harita üzerinde inceleyerek, normalleşmeye yakın ve uzak illeri değerlendirdi.

[Fotoğraf: DHA]

“Haritadaki veriler 1 Mart’ta başlayacak ‘yerinde karar’ için anahtar olacak”

Prof. Dr. İlhan, il il 100 bin nüfustaki vaka sayılarının yer aldığı haritanın, 1 Mart'ta başlayacak 'yerinde karar' için anahtar olacağını söyledi.

İlhan, haritaya göre illerin kendi aralarında kategorize olduğunu net olarak gördüklerini belirterek, "Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerimiz 100 binde 200'den fazla. Konya, Aksaray, Osmaniye, Karaman illerimizin 100 binde 100'den fazla olduğunu gözlemliyoruz. Onun dışındaki illerimiz genel olarak aslında 100 binde 100'ün altındalar" dedi.

“İllerde vaka sayısı fazlaysa kapanma olabilir”

Prof. Dr. İlhan, yerinde karar döneminin illeri rahatlatmaya yönelik bir yaklaşım olduğuna dikkat çekerek, "Ancak bu yaklaşım mutlaka açılışa doğru gidecek bir yaklaşım değil. Bu sisteme göre illerimizin eğer vaka sayısı fazlaysa kapanmaya doğru da yol alma söz konusu olabilir. Haritada iller risk durumuna göre renklendirilebilir. Tam kesinleşince uygulama tarihi, uygulama yaklaşımı bakanlığın sayfasında yayınlanır, ona göre de her ilimiz kendi sınıfını görüp, alınacak önlemleri ve açılmayı değerlendirir" diye konuştu.

“Kurallara uyulursa tüm Türkiye’de renkler ‘maviye’ dönebilir”

Prof. Dr. İlhan, açılmanın yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Açılma fiziksel mesafeden, maske takmaktan vazgeçeceğiz anlamına gelmiyor. Bir ilimizde vaka sayısı çok düşük olsa dahi mutlaka kapalı ortamların havalandırılması, kalabalığa girmeme ve açılacak kafe ve restoranların kurallara uyması gereken yaklaşımların benimsenmesi gerekiyor. Okullarımız da açılacak, aşılamada çok ciddi bir seviyeye ulaştık. Hep beraber kurallara uyarsak tüm Türkiye'de renklerin maviye döndüğünü görmek mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

“Karadeniz’deki vaka artışının nedenini mutasyonlu virüs olabilir”

Prof. Dr. İlhan, Karadeniz'deki vaka artışının nedenine ilişkin, "O bölgede mutant virüs daha çok olabilir ve bölge halkı kurallara uymayabilir. Biliyorsunuz mutant virüs PCR pozitiflikten sonra geriye dönük araştırılıyor. O illerde bulaşın nasıl olduğuna dair yapacağımız tarama sonuçları, bunun sebebini ortaya çıkaracaktır” dedi.

İlhan, “Mutant virüs olsa da olmasa da özellikle o bölgede kalabalık ortama girilmemeli, ortam havalandırılmalı, maske, temizlik kuralına uymalı. Bu illerde diyelim ki 100 binde 200'den 300 civarına yükseldi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile örneğin o ile giriş çıkış yasaklanabilir, o ilde vakaların çok olduğu özelikle bazı mahalleler, ilçeler varsa oraya giriş çıkışın kapatılması söz konusu olabilir" ifadesini kullandı.



