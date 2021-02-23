Sağlık Bakanlığı 23 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 123 bin 734 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 107. Bugünkü hasta sayısı 633 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 546.

Son 24 saatte 75 hasta vefat etti, 5 bin 546 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633, toplam vefat sayısı 28 bin 213, toplam ağır hasta sayısı bin 185, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 534 bin 996 oldu.