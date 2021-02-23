Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 21:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 107 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 23 Şubat koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 23 Şubat koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 123 bin 734 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 107. Bugünkü hasta sayısı 633 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 546.
Son 24 saatte 75 hasta vefat etti, 5 bin 546 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732, toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633, toplam vefat sayısı 28 bin 213, toplam ağır hasta sayısı bin 185, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 534 bin 996 oldu.
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