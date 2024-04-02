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Sağlık
TRT Haber 02.04.2024 12:44

Teknolojinin hızı gençlerle birlikte yetişkinleri de etkiliyor

Teknolojinin gelişmesi hayatı bir yandan kolaylaştırıyor, diğer yandan da hızlandırıyor. Anı yaşamaktan uzaklaştırıyor, sabırsızlığı arttırıyor. Uzmanlar bu durumun aile ilişkilerine zarar verdiğine dikkati çekiyor, birlikte yapılacak aktiviteler öneriyor.

Hız, gençlerin meslek seçimlerine de etki ediyor. Daha çabuk sonuç alabilecekleri işlere yönelmelerine yol açıyor.

Problemin sadece genç kuşaklarda olduğu kanısı yaygın. Ancak uzmanlara göre bu, her yaşın sorunu. Teknolojik gelişmelerdeki hız, yetişkinleri de etkiliyor.

Psikolog Aybeniz Urhan, "Bizim gözlemlediğimiz sadece bu kuşaklar değil aslında hepimizde olan bir sorun. Bu daha hızlı izleyelim daha çabuk yapalım, daha çabuk tüketelim gibi bir noktamız var. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte en çok kaybettiğimiz noktalardan bir tanesi sabır kelimesi. Sosyal ilişkilerimizde de aslında çabuk tüketen bir noktaya gelebiliyoruz" diyor.

Hızın ilişkiler üzerindeki etkisi de büyük. Uzmanlara göre aile bağlarını zayıflatıyor.

Urhan, aile bağlarının güçlenmesi için çeşitli aktiviteler tavsiye ederek, "Nasıl ki biz fiziksel kaslarımızı güçlendiriyorsak duygusal kaslarımızı da güçlendirmeliyiz. Ailenin bütün üyelerinde aslında o sabır noktalarını geliştirecek noktalarda olmak, doğada daha çok zaman geçirmek, daha puzzle gibi aktivitelere daha önem vermek hep beraber bir arada olduğumuz şeyleri artırmak önemli diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Haber: Sümeyye Ertekin
Kamera: Mustafa Oğuz
Kurgu: Kaan Alp Poyraz

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