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Sağlık
AA 28.01.2025 12:02

Sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından 2 bin 650 kişi yararlandı

18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişi yararlandı.

Sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından 2 bin 650 kişi yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından yararlanan kişi sayısını paylaştı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glikoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

 

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Diyabet Vedat Işıkhan
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