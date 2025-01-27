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Sağlık
AA 27.01.2025 20:31

Aile hekimlerinin hastaneye yönlendirdiği kişilerde katılım payı yüzde 50 indirimli olacak

Sağlık Bakanlığınca, aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilerden alınacak muayene katılım payının yüzde 50 indirimli olacağı belirtildi.

Aile hekimlerinin hastaneye yönlendirdiği kişilerde katılım payı yüzde 50 indirimli olacak

Bakanlıktan, aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden randevu alabilmesine yönelik başlatılan yeni uygulama kapsamında, kişilerden alınacak muayene katılım payı ücretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Aile hekimlerimiz tarafından muayene edilip hastanelerimizde ilgili bölümlere MHRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaşlarımızdan katılım payı yüzde 50 indirimli olarak alınacaktır. ⁠İndirimli katkı payı sistemi, MHRS'ye dijital entegrasyonla çalıştığı için MHRS sistemi dışında herhangi bir kağıda yazılarak yapılan sevklerde yüzde 50 indirim kotası uygulanamamaktadır. Aile hekimlerimiz, halihazırda hastanelerimizde kendilerine tanımlı olan yüzde 10 MHRS randevu kotasını kullanmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvurular neticesinde bu kotada doluluk yaşanmaya başladığında Bakanlığımız, söz konusu kotayı kademeleri olarak artıracaktır."

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Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği
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