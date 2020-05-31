Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada. Dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor.

Çünkü sigara dumanında 5 binden fazla kimyasal madde mevcut. Ve bunların 70’ten fazlası, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlandı.

Sağlık Bakanlığına göre sigara dumanı, hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal madde nedeniyle solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana getiriyor.

Bunlar arasında akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, çeşitli enfeksiyonlar, alerjik rahatsızlıklar var.

Çalışmalar, sigara içenlerde bu hastalıkların daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor.

İncelemelere göre, 1,8 milyon kişi akciğer kanser tanısı alırken, her yıl neredeyse 1 buçuk milyonu da hastalığa bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor.

Pasif içiciler yani sigara içmese bile dumanına maruz kalanlar da tehlike altında.

Bir de elektronik sigara alışkanlığı var ki tüm dünyada gittikçe yaygınlaşıyor.

Sigarayı bırakanları neler bekliyor?

31 Mayıs tarihi “Dünya Tütünsüz Günü” olarak kutlanıyor.

Amaç, sigaranın zararlarına dikkat çekmek şüphesiz.

Sigara kullanan kullanmayan hemen herkes, tütün dumanının vücuda yıkıcı zararlarını kabul ediyor.

Hele hele şimdilerdeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını da düşünecek olursak zarar katlanıyor.

Zira sigaranın, virüsün hücreye yapışması ve vücuda girmesini kolaylaştırdığını ortaya koyan çalışmalar var.

Peki, sigara bırakılırsa etkileri ne olur? Sigara içen biri için geri dönüş var mı?

Cevaplara ikinci sorudan başlarsak, evet var. Herkes çeşitli yöntemlerle sigarayı bırakabilir. Bunun için ilaç kullanan da var, psikolojik destek alan da…

İlk sorunun cevabına gelecek olursak…

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) “Tütün kalpleri kırar. Sigarayı değil sağlığı seç” başlıklı raporuna göre, etkiler şöyle sıralanabilir:

Sigarayı bıraktıktan sadece 20 dakika sonra, kalp atış hızı ve kan basıncında düşüş ile ilk iyileşmeler başlıyor.

12 saat içinde karbonmonoksit seviyeleri normale döner ve birkaç hafta sonra akciğer fonksiyonu artar, dolaşım iyileşir.

İnme veya koroner kalp hastalığı riski bile 15 yıl içinde ortadan kalkar.

Akciğer kanseri de yaklaşık 10 yıl sonra çok daha az önemli bir tehdit haline gelir.