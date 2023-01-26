Analizler yapılıyor, risk durumu tespit ediliyor, hastalıklara erken tanı konulması amaçlanıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Merkezi son bir yılda yaklaşık 15 bin üzerinde olguyu inceledi. Hastalıkların doğru ve hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak binlerce hastaya umut oldu.

Genetik tanı merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından hasta kabul ediyor. Peki merkeze hangi hastalar başvurabiliyor?

Genetik Tanı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Özlem Sezer, zihinsel, bedensel, özel gereksinimi olan çocuklar ve aileleri, üreme ile ilgili genetik sorunları olan ailelerinin başvurabildiğini söyledi.

Kişiye özel gen haritası ve aile ağacı çıkarılıyor

Tanı merkezinde, kişiye özel 'Gen Haritası ve Aile Ağacı' çıkarılıyor.

Sezer, ''Biz burada genetik hastaların izini sürüyoruz. Bütün hastalarımıza başvuru esasında öz geçmişi ve soy geçmişleri aldığımız zaman mutlaka aile soy ağacı çizimini mutlaka en az üç kuşak göstererek yapıyoruz'' dedi.

Yapılan analizlerde genetik hastalığı olanlar takibe alınıyor.

Haber: Seyfi Karadeniz

Kamera: Mehmet Gençali