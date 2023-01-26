İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çalışkan ve avukatı Şahin Berber katıldı. Müdahiller İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile doktor Halit Altınoluk'un avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı

Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Doktor Halit Altınoluk'un İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yaptığı, sanık Ramazan Çalışkan'ın da aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı aktarılan mütalaada, sanığın, olay tarihinin 2-3 ay öncesinden başlayarak müştekinin kadın hastaları kandırıp cinsel eylemlerde bulunduğunu iddia ettiği ve kendisine husumet beslediği belirtildi.

Mütalaada, sanığın olay tarihinden önce de iki kez Altınoluk ile tartıştığı, çevresindekilere de Altınoluk’u öldüreceğine dair beyanlarda bulunduğu bilgisine yer verilerek, doktorun 4 Haziran 2022’de hastanenin acil bölümünde çalıştığı, arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıkları sırada sanığın elinde bıçakla yanlarına geldiği, "Seni öldüreceğim." diyerek bıçağı müştekinin karın bölgesine doğru salladığı, kendisini korumaya çalışan doktorun kollarından yaralandığı anlatıldı.

Sonrasında sanığın, kendisinden kaçan doktoru kovalayıp sırtından bıçakladığı bildirilen mütalaada, sanığın çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği, bu sırada da "Bu adamı öldürmek cami yaptırmaktan daha sevap" şeklinde sözler sarf ettiği aktarıldı.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl hapisle cezalandırıldı

Mütalaada, olayda kullandığı öldürmeye elverişli bıçak, olay öncesinde ve sırasında müştekiyi öldüreceğine dair sarf ettiği sözler, hedef alınan bölge ve olayın sanığın elinde olmayan nedenlerle sona ermesi hususu dikkate alındığında, sanığın eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiği aktarılarak, "kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Son savunması sorulan sanık Çalışkan, olayın ağır tahrik altında, bir anda gerçekleştiğini öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl hapse mahkum ederek tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanığın cezasında "meşru müdafaa" ve "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmeden heyet, suçun işlenmesinden sonra ve davanın seyrine olumlu katkı verecek hiçbir davranışının bulunmamasını ve eylemi gerçekleştirme kararlılığını birlikte değerlendirerek takdiri indirim uygulamadı.

Sağlık Bakanı Koca'dan teşekkür

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, davayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz."