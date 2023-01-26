Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan
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