Sağlıkta şiddete karşı başlatılacak "Gri Kod" uygulamasında sona gelindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı başlatılacak "Gri Kod" uygulamasıyla ilgili bilgi verdi.

Bir şiddet olayı olduğunda "Beyaz Kod" verilirse buna bağlı olarak adli sürecin hemen başladığına işaret eden Koca, "Sağlık çalışanı Beyaz Kod vermesi durumunda süreci düşünerek çekingen davranabiliyor. Daha basit bir müdahale ile Beyaz Kod ihtiyacı azaltılabilir, çoğu şiddet olayı daha o eşiği geçmeden önlenebilir. Şiddet eğiliminin şiddet davranışına dönüşmesini önleyecek çözüm olarak Gri Kod uygulamasını düşündük. Beyaz Kod uygulaması aynı şekilde sürecek." dedi.

"Yazılım hazır olduğunda uygulama başlayacak"

Koca, "Gri Kod" verildiğinde, hastane güvenliği ve hastane polisinin gerekli müdahaleyi yapmak üzere durumdan haberdar olduğunu belirterek, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hastane polisi, merkeze haber vererek Beyaz Kod gerektirecek bir olayı, şiddete dönüşmesi muhtemel bir olayı haber veriyor. İşin bir hastane güvenliği tarafı var, bir de kolluk kuvvetleri tarafı var. Kolluk kuvveti Hazır Kod durumunda hazır halde bekliyor olacak. Uygulama İçişleri Bakanlığımızla birlikte devreye konacak. İki bakanlığın ekipleri detayları birlikte çalıştılar. Bir hazırlık yapıldı ve tüm senaryolar gözden geçirildi. Şimdi de yazılımı yapılıyor. Yazılım hazır olduğunda uygulama başlayacak. Sona yaklaşmış durumdayız."

"Aile Hekimleri, vatandaşlarımızı doğru branşlara yönlendirebilir"

Hekimden randevu alma konusunda dünyada benzeri olmayan bir uygulamanın söz konusu olduğunu ifade eden Koca, "Vatandaşımız, ilk defa muayene olacağı zaman, bir sevk olmadan, kendi talebiyle örneğin endokrinoloji kliniğinden randevu alabiliyor. Oysa hastanın ihtiyacının bir endokrinolog olmasını bilmesini beklemek doğru değil." açıklamasını yaptı.

Bunun hastanelere katlanan iş yükü olarak döndüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

"Gerekli çözümleri geliştiriyoruz. Vatandaşımızın sağlık ihtiyacının hangi branşta olduğunu bilme zarureti yok. Bir sağlık profesyonelinin onu yönlendirmesi daha doğru. Bu bakımdan aile hekimlerimizin rolünü çok önemli görüyorum. Aile hekimleri vatandaşlarımızı doğru branşlara yönlendirebilir. Bununla ilgili bir çalışmamız var.

Ayrıca hastalarımızın arayıp durumunu anlatacağı, doğru danışmanlık alarak doğru branşa müracaat etmesini sağlayacak bir çalışma planladık. Gerek gerçek sağlık profesyonelleri ile gerekse yapay zeka tabanlı yönlendirme sistemleri ile bu konudaki iş yükünü azaltacak bir sistem için çalışıyoruz. Önemli mesafe katettiğimizi düşünüyorum."