Kanseri atlatan çocuklar için "uzun dönem izleme polikliniği" açıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız, üniversitenin Cebeci yerleşkesindeki hastanesinde faaliyete başlayan polikliniğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir süreç olan kanser tedavisinin yan etkilerinin de bulunduğuna işaret eden Taçyıldız, ailelerin çoğunlukla tedavi bittiğinde süreç de bitmiş gibi düşündüğünü ama bunun doğru olmadığını vurguladı.

Yurt dışında kanser tedavisi sonrası hastaları izlemeye odaklanan polikliniklerin bulunduğunu ve bunun bir benzerini Türkiye'de de hayata geçirmek için proje başlattıklarını anlatan Taçyıldız, bu kapsamda öncelikli olarak çocuk kanserlerine yönelik 2019'da Ulusal Uzun Dönem İzlem Rehberini geliştirdiklerini söyledi.

"Türkiye'de bir ilk"

Rehberde kanser tedavisi alan çocukların kullanılan ilaç ve dozuna göre yaşam boyu karşılaşabilecekleri organ yan etkilerinin belirlendiğini ifade eden Taçyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polikliniklerde hem hastalarımız hem de tedavisi biten çocuklar bir arada izleniyor, fakat bazen tedavisi biten çocuklara ait rehber çerçevesindeki izlem yeterince sağlıklı olmuyor. Bu nedenle tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kanser tedavisi biten çocuklarımız için risk kriterlerine uygun bir uzun dönem izlem polikliniğini açma kararı aldık. Bu, Türkiye'de bir ilk, ilk kez Ankara Üniversitesi bünyesinde hayata geçirdik."

"Her yönden uzun dönemli izlenecek"

Prof. Dr. Taçyıldız, polikliniğin geçen ay hizmete başladığını belirterek, "Polikliniğimiz görünüşte küçük ama misyonu çok büyük. Çünkü kanser tedavisi tamamlanan çocuklar burada rehber doğrultusunda belirlediğimiz kurallara göre her yönden uzun dönemli izlenecek. Hastalarımız bu çerçevede direkt başvurabilecekleri bir polikliniğe sahip oldu. Çok mutlu ve ülkemizde bu ilke öncülük ettiğimiz için gururluyuz" dedi.

"Çocuklarda en sık kalp etkileniyor"

Çocuklarda en sık görülen kanser türleri arasında lösemi, lenfoma ve beyin tümörlerinin yer aldığına işaret eden Taçyıldız, geçmeyen ağrılar, kusma, düşmeyen ateş, lenf bezlerinde şişlik gibi belirtilerde mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Taçyıldız, erken tanıyla kanser teşhisi olan çocukların yaklaşık yüzde 80'inde tedavi başarısı sağlandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kanser tedavisi alan çocuklarımızda sonraki süreçte hangi organın ne kadar zedelendiğini bilmek ve takip etmek çok önemli. En çok kalp, bazı ilaçlardan etkileniyor. Küçük çocuklarda, 3 yaş altına pek verilmiyor ama eğer radyoterapi verildiyse, öğrenme zorlukları, endokrin yan etkiler görülebiliyor. Adolesan çocuklarda zaten doğurganlık, tiroit fonksiyonları etkilenebiliyor, koroner kalp hastalıkları erken yaşlara çekilebiliyor.

Bu çerçevede tedavisi tamamlanan hastalarımızı olası risklere göre izlediğimizde, hastalık gelişmeden önlem alma şansımız da var. Bu nedenle rehberimizde belirtilen kriterlere göre hastalarımızın belli yaştan sonra erişkin kliniklerine emanet edilecek şekilde ömür boyu izlenmesini çok önemsiyoruz. Bu sayede sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz."

"Yüzlerce çocuğumuz var"

Kanser tedavisi biten çocukların doktorunun önerdiği düzenli kontrollerine mutlaka devam etmelerini öneren Taçyıldız, "Eminim zamanla tüm çocuk kanserleri merkezlerinde bu tip uzun dönem izlem poliklinikleri açılacak. Bizim de kapımız tüm hastalarımıza açık" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Taçyıldız, halihazırda Ankara Üniversitesi bünyesinde kanser tedavisi tamamlanan çocukları öncelikli olarak izlemeye başladıklarını dile getirerek, "Hastane olarak yılda yaklaşık 100 civarında yeni hasta alıyoruz ve her yıl ortalama 70-80 çocuğumuzun tedavisi başarıyla tamamlanıyor. Bu kapsamda uzun dönem izlemi yapılacak yüzlerce çocuğumuz var. Daha önce devamlı kontrol için geliyorlardı ama bundan sonra rutin olarak uzun dönem izlem polikliniğinde takip edilecekler" bilgisini paylaştı.