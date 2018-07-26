Sağlıklı yaşlanma için düzenli yaşam şart

Dünya Yaşlanma Konseyi (DÜNYAK) Başkanı Kemal Aydın, sağlıklı yaşamın temelinde düzenli yaşamın olduğunu dile getirdi.

Stresten uzak, huzurlu ve düzenli yaşamın aktif ve sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirilmesine olanak sağladığını anlatan Aydın, erken yatıp erken kalkmanın da uzun yaşamın sırlarından olduğunu ifade etti.

"Zaman kavramı çok önemli"

Hayatı kararında, aşırıya kaçmadan sürdürmek gerektiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Az yemek, az uyumak, doğru insanlarla zaman geçirmek, çok su içmek, spor yapmak ve ibadet yapmak yani sağlıklı yaşlanmanın temelinde düzenli bir hayat sürmek var. Aşırıya gitmeden düzenli bir yaşam sürülürse insanlar 120 yıl yaşayabilirler. Belki ileride bu 140-160 yıla kadar çıkacak. Hayatta denge çok önemli. Sağlıklı yaşam için zaman kavramı da çok önemli. Erken yatıp erken kalkmak çok önemli. Aslında insanlar vücutlarını ezan saatlerine göre ayarlarsa çok sağlıklı yaşarlar. Bu da demek oluyor ki yatsıyla yatacağız sabahla kalkacağız. Bu bir kültür meselesi. Bizim Türk milleti olarak yaptığımız bazı yanlışlar var. Aşırı yemek tüketiyoruz, dengeli yemiyoruz. Protein, karbonhidratlar, vitaminler dengeli vücuda alınmıyor."

Aydın, sağlıklı yaşam ve aktif yaşlanmanın en önemli unsurlarından birinin de zaman kontrolü olduğunu vurguladı.

"Aktif yaşlanmak çok önemli"

Herkesin bir ajandası olması, hayat planlamasını not etmesini tavsiye eden Aydın, şöyle konuştu:

"Eskiden 'akıl hocası' diye tabir edilirdi ajandalar. Buraya notlar alınırdı ve beyinlerini yormazlardı. Maalesef bu ajanda kültürünü biz unutmuşuz. Avrupa'da 5 yaşındaki çocuğunda 90 yaşındaki kişinin de ajandası vardır. Randevu verdiği zaman ajandaya yazar ve unutmazlar. Biz de ajanda yönetimini, zaman kontrolünü, doğru beslenmeyi, dengeli yaşamı 7'den 107'ye uygulamalıyız. 77'ye demiyorum, artık 100 yıl yaşamak mümkün. 100'ler, 120'ler kulübü var. Hedefi büyük tutmak lazım. Aktif yaşlanmak çok önemli. Yaş 70 hayat yeni başlıyor, her gün yeni bir hayat var. Üretken bir yaşlılık geçirilmesi gerekiyor."

Kaynak: AA