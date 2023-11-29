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Sağlık
AA 29.11.2023 12:27

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri tüm illerde yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri bünyesinde 69 ilde hizmet veren Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM), yıl sonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri tüm illerde yaygınlaştırılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, yaz sonunda hayata geçen 69 ildeki 464 Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri ile 80 yaş ve üstü 68 bin 849 kişiye ulaşıldı; 35 bin 836 kişi, tıbbi değerlendirme amacıyla evinde ziyaret edildi.

YAŞAM'ların yıl sonuna kadar tüm illerde hizmet verilmesi planlanıyor.

Yatağa bağımlı kişilere de evlerinde hizmet veriliyor

Merkezlerde, 80 yaş ve üzerindekiler başta olmak üzere yatağa bağımlı kişilere de evlerinde sağlık hizmeti sunuluyor.

Yatağa bağımlı olmayan, ancak kendi imkanları ile hastanelere ulaşamayacak durumda olan 80 yaş ve üstü bireylerin, hastaneden eve ve evden hastaneye ulaşımları koordine ediliyor. Hizmetten yararlananların evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçları belirleniyor, tıbbi izlemleri yapılıyor. Gerektiğinde uzaktan sağlık hizmetiyle muayene ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

YAŞAM ekiplerinde, 1 uzman hekim veya hekim, en az 2 hemşire, 1 yaşlı sağlık bakım personeli ve 1 tıbbi sekreter görev yapıyor. Uzman hekimin, varsa öncelikli geriatri, yoksa dahiliye ya da aile hekimi olduğu ekiplerde ihtiyaca göre diyetisyen ve psikolog olmak üzere, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı da görev alabiliyor.

YAŞAM birimleri eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde kurulmuş ise asistan hekimler de ilgili branş uzmanı hekiminin sorumluluğunda ekipte bulunabiliyor.

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Sağlık Bakanlığı
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