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Gündem
TRT Haber 29.11.2023 03:51

Defne Devlet Hastanesi’nde ilk doğum gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doğum bölümü hizmete giren Hatay’daki Defne Devlet Hastanesi’ndeki ilk doğum haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Defne Devlet Hastanesi’nde ilk doğum gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında bebeğin fotoğrafına da yer verdi.

 

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