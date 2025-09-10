Sağlıklı Hayat Merkezlerine bir yılda rekor başvuru

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, bireyleri ve toplumu sağlığa yönelik risklerden korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan Sağlıklı Hayat Merkezleri (SMH), "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında hizmet veriyor.

Beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal destek, fizyoterapi, çocuk gelişimi, bağımlılıkla ve obeziteyle mücadele, sağlıklı yaş alma ve toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin sunulduğu SHM'lerden sosyal güvencesi olsun ya da olmasın herkes ücretsiz yararlanabiliyor.

Başvurular, kişinin bulunduğu aile hekiminin MHRS üzerinden vaka koordinatörüne randevu alarak yönlendirmesi ya da doğrudan SHM'den randevu alınarak yapılabiliyor. Ayrıca, merkezlerde "vaka koordinatörleri" görevlendirilerek vatandaşların erişimi kolaylaştırılıyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri, 16 alanda hizmet sunuyor. Bu hizmetler arasında Beslenme Danışmanlığı, Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Kronik Hastalık Yönetimi Hizmetleri, Kadın ve Üreme Sağlığı Danışmanlığı, KETEM, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Sigara Bırakma ve Uyuşturucu ile Mücadele, Sosyal Hizmet Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık, Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklar Mücadele Hizmetleri, Okul Sağlığı Hizmetleri, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Enjeksiyon Pansuman Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Laboratuvar Hizmetleri yer alıyor.

SHM'lerde halka ve personele yönelik sağlık eğitimleri de gerçekleştiriliyor

"Koruyan Sağlık" modeli kapsamında bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek, toplumun sağlık konularında bilinçlenmesi, daha sağlıklı yaşam sürdürmeleri, sağlıklı şekilde yaş almalarını sağlamak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek için SHM'lerde Sağlıklı Hayat Akademileri (SAHA) kuruldu.

Bakanlık verilerine göre, 1 Temmuz 2024-1 Temmuz 2025 döneminde SHM'ye toplam 20 milyon 366 bin 274 başvuru yapıldı.