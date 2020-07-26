Koronavirüsle mücadele için her alanda çalışmalar yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar alınacak tedbirler için birçok yazı yayımladı.

Tatil sezonunun açılmasıyla Bakanlıktan güvenilir ve sağlıklı tatil için bir uygulama daha geldi.

"Yüzme Suyu Takip Sistemi" sayesinde vatandaşlar, bir tık ile plajların sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını ve sahip olduğu imkanları görebiliyor.

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Tatilciler, gidecekleri bölgenin yüzme suyu analiz sonuçlarının yanı sıra, tesis adresleri ve yıllara göre kalite sınıflandırma bilgilerine de ulaşabiliyor. Sistemdeki renklerin anlamları ise şöyle:

Mavi: Mükemmel

Yeşil: İyi

Sarı: Kötü

Kırmızı: Girilmesi yasak

Gri: Yeni

Plajlarda alınması gereken önlemlerden bazıları

• Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren levhalar görünür yerlere yerleştirilmeli.

• Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki çocuklar) veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 hastası ve temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmamalı.

• COVID-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb. hastalığı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılmalı.

• Plaj ve yüzme alanında kişiler, arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılmalı.

• Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra maske takılmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Plajlarda el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi teşvik edilmeli. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanmalı.

• Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

• Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olmalı, paylaşılmamalı.

• COVID-19 temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmamalı.

• Plaj girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilmeli.

• Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19 kapsamında kafe ve restoranlarda alınması gereken önlemler” rehberine uyulmalı.

• Ödemeler tercihen temassız kredi kartı ile yapılmalı.