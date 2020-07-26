Koronavirüsle mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerine destekler sürüyor. Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı ve TÜBİTAK ortaklığında yeni bir proje çağrısı açıldı.

Bu kapsamda, Türkiye ve Çin'den araştırmacıların iş birliğiyle yürütülecek araştırma projeleri desteklenecek. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmeyecek. Ortak projelerin 2 yıllık süreyle düzenlenmesi gerekecek.

Desteklenecek proje alanları ise şöyle sıralanıyor:

- Anti-koronavirüs ilaçların taranması ve geliştirilmesi,

- Anti-koronavirüs aşısının araştırılması ve geliştirilmesi,

- Hayvan kaynaklı virüslerin etiyolojisi,

- Hızlı ve doğru teşhis teknolojileri,

- Halk sağlığı yönetimi, operasyonel bilimler,

- Kamu sağlığı müdahalesinin sosyal yönleri.

Türk ekibe 720 bin liraya kadar destek

Projede, ilaç ve aşı araştırma ve geliştirme proje önerilerine öncelik verildi. Hayvan kaynaklı virüslerin kökeni, virüse karşı koruyucu bağışıklık mekanizmaları öne çıkan konular arasında. Ayrıca, hızlı ve doğru teşhis için yeni teknolojilere yönelik çalışmalar da desteklenecek.

Başarılı bulunan projelere Türk ekip için, TÜBİTAK tarafından 720 bin liraya kadar destek verilecek. Başvurular, 7 Ağustos'a kadar alınacak.