Cumhurbaşkanlığı SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında F-16'nın gerekli görülen yerlerinde tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı.

F-16’LARIMIZIN ÖMÜRLERİNİ UZATIYORUZ



F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. pic.twitter.com/hM2YIbl5i2 — SSB (@SavunmaSanayii) July 25, 2020

İlk iyileştirme ilk teslimat

Kabul test ve muayene faaliyetleri sonrası HKK pilotları tarafından son test uçuşu yapılarak, ilk F-16 Blok-30 uçağının kabul işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Böylece, F-16 yapısal iyileştirme faaliyetlerinde önemli bir kilometre taşı tamamlandı.

@TUSAS_TR tarafından gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler kapsamında gerekli görülen yerlerde tamir ve değişim ile gövde üzerinde güçlendirme uygulaması yapıldı. — SSB (@SavunmaSanayii) July 25, 2020

Yapısal ömrü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılıyor

F-16 Yapısal İyileştirme Projesi ile Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu unsuru olan F-16 uçaklarının yapısal ömrünün 8 bin saatten 12 bin saate çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında 35 adet F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi planlanıyor.