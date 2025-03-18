Sağlık Bakanlığı, 2 milyonu aşkın hastaya 'evde sağlık hizmeti' verdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşamını sürdürdüğü mekanda sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu tespit edilen hastalara 'evde sağlık hizmetleri' kapsamında, hizmet standartlarına uygun bir şekilde tıbbi hizmetlerin sunulduğu belirtilerek, `Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hizmet verilmeye başlanan 1 Şubat 2010 tarihinden 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 780 bin 50 evde sağlık hizmeti gereksinimli bireye hizmet ulaştırıldığı tespit edilmiştir` denildi.

" Ayda ortalama 138 bin 884 hasta takip edildi"

81 ilde, 780 hastanede, 6 bin 349 personel ve 1631 ekip aracı ile hizmet sunulduğu kaydedilerek, `Sisteme kayıtlı hasta sayısı 803 bin 963'tür. Ayda ortalama 138 bin 884 hasta takip edilmiştir. Toplam 4 milyon 404 bin 726 hasta ziyareti yapılmıştır. Elde edilen verilere göre 2025 yılında toplam nüfusun ortalama binde 4'ü evde sağlık hizmeti için hedef nüfus olarak belirlenmiştir` ifadelerine yer verildi.

Kimler yararanabilir?

Yönetmeliğe göre; tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan, yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekanda sağlık hizmeti almak isteyen; 80 yaş ve üzeri tüm hastaların evde sağlık hizmetinden yararlanabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ayrıca, Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş kronik rahatsızlığı bulunan yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derece bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş üstü hastalar, hastalığı sebebiyle cihaza veya eve bağımlı hastalar, palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar, hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen ve tedavi planı yapılan sürekli tıbbi bakım hizmeti alması uygun görülen hastalar, sağlık tesisinden taburculuk sonrası otuz güne kadar (gerektiğinde hekim tarafından otuz güne kadar sürelerle uzatılabilen) tıbbi bakıma ihtiyacı olan ve hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından süreli tıbbi bakım hizmeti alması gereken bireyler evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmektedir. Belirtilen durumlara ek olarak diyabet, kalp yetmezliği, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), alzheimer/demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser, multimorbiditeye sahip kronik hastalar, kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar ve amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar öncelikli olarak evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır".