Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut oldu

Beyin kanaması şikayetiyle 12 Mart'ta tedavi gördüğü Samsun'un Canik ilçesindeki özel hastaneye yatan kişinin, beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü kişinin ailesi organlarını bağışladı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından ilgili birimlerle irtibat kurularak organların alınması için harekete geçildi.

Donörden alınan böbreklerin biri Sivas'a, diğeri ise İstanbul'a gönderildi.

Karaciğer ve iki kornea da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.