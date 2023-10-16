Sağlık Bakanı Koca meme kanseri teşhisi konan hastanın sağlığına kavuşma sürecini paylaştı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 yaşındaki öğretmen Gül Betül Hanım, memesinde kitle şikayetiyle Etlik Şehir Hastanesine başvurdu. Meme kanseri teşhisi kondu. Ameliyatının üzerinden 35 gün geçmiş ve çalışma hayatına dönmüş durumda. Kadınlar, korkularıyla muayene olmaktan kaçmasınlar diyor" dedi.

Koca'nın bu ifadeleriyle birlikte Gül Betül öğretmen ile Etlik Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Doğan'ın açıklamalarının olduğu videoyu paylaştı.

Prof. Dr. Doğan, görüntülerde tetkiklerden sonra tümörün Gül Betül öğretmenin koltuk altlarına yayıldığını ve buna rağmen tedaviye çok iyi yanıt verdiğini kaydetti.

Kemoterapinin ardından hastayı ameliyata aldıklarını söyleyen Doğan, "Tümör memesinin içinde yaygın olduğu için memesini koruma imkanımız olmadı ama böyle durumlarda da çaresiz değiliz. Hastanın kendi öz dokusundan ya da silikon implant kullanarak yeni meme yapmak mümkün" dedi.

29 yaşındaki öğretmen Gül Betül Hanım, memesinde kitle şikâyetiyle Etlik Şehir Hastanesine başvurdu. Meme kanseri teşhisi kondu. Ameliyatının üzerinden 35 gün geçmiş ve çalışma hayatına dönmüş durumda. Kadınlar, korkularıyla muayene olmaktan kaçmasınlar diyor. pic.twitter.com/stGrW00rGH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2023

Hastaya silikon implantla estetik anlamda kabul edilebilir sonuçları olan bir meme yaptıklarını belirten Doğan, "Bu şekilde öğretmenimizi hızla çalışma hayatına ve öğrencilerine kavuşturduk" dedi.

Gül Betül öğretmen ise kendisine yapılan teşhisin üzerinden yedi ay, ameliyatının üzerinden 35 gün geçtiğini belirtti.

Tedaviden önce kendisine kemoterapi süreçlerinin ağır olduğunu söylediklerini aktaran Gül Betül öğretmen, "Bu durumdan da kimse korkmasın, ameliyat olduktan sonra 'mememi kaybedeceğim' korkusu olup gelmemek gibi, doktora muayene olmamak, kaçmak gibi bir şey kesinlikle yapmasınlar. Ben kendim bizzat şahit oldum, bizzat yaşadım, çalışma hayatıma yeniden döndüm. Meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bizzat yaşayarak öğrendim" ifadelerini kullandı.