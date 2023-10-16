İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İzmir Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

2 bin 60 yataklı hastanenin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

İzmir Şehir Hastanesi, 6 hastane binası ve 5 tedavi merkezini barındırıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında 'İzmir'e hayırlı olsun' dileklerini de iletti.