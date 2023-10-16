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TRT Haber 16.10.2023 03:43

İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

İzmir Şehir Hastanesi bugün hasta kabulüne başlıyor. Hastanede, 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı ve 30 diyaliz yatağı bulunuyor.

İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İzmir Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

2 bin 60 yataklı hastanenin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İzmir Şehir Hastanesi, 6 hastane binası ve 5 tedavi merkezini barındırıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında 'İzmir'e hayırlı olsun' dileklerini de iletti.

 

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İzmir Fahrettin Koca
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