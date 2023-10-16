İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İzmir Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.
2 bin 60 yataklı hastanenin, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip olduğunu belirtti.
İzmir Şehir Hastanesi, 6 hastane binası ve 5 tedavi merkezini barındırıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında 'İzmir'e hayırlı olsun' dileklerini de iletti.
İZMİR ŞEHİR HASTANESİ, yarın hasta kabulüne başlıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2023
2.060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628.015 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 Polikliniği, 54… pic.twitter.com/UYLOGBec5S