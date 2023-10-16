Türk-Yunan heyetleri bugün bir araya gelecek

Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlık edecek.

Ortak Eylem Planı Toplantısı'nda ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar gözden geçirilecek.

Yeni iş birliği sahaları değerlendirilirken sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Siyasi istişareler çerçevesinde ise iki ülke heyetleri yarın bir araya gelecek.

İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.