Açık 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.10.2023 02:45

Türk-Yunan heyetleri bugün bir araya gelecek

Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler bugün başlıyor. Ortak Eylem Planı Toplantısı ve Siyasi İstişareler, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Atina'da yapılacak.

Türk-Yunan heyetleri bugün bir araya gelecek

Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlık edecek.

Ortak Eylem Planı Toplantısı'nda ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, çevre ve beşeri alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar gözden geçirilecek.

Yeni iş birliği sahaları değerlendirilirken sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Siyasi istişareler çerçevesinde ise iki ülke heyetleri yarın bir araya gelecek.

İkili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. 

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:11
İyi Parti Başkanlık Divanı, bugün "seçim" gündemiyle toplanacak
03:41
İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
03:21
Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyor
04:16
Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur
02:15
UNRWA: Gazze'deki okul ve binalarımızda 400 bin yerinden edilen kişi kalıyor
02:01
Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılan 4 üniversite öğrenci kurtarıldı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı
Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ