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Sağlık
AA 16.10.2023 11:11

İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Yapımı tamamlanan İzmir Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlanıldı. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip farklı sağlık kompleksinden oluşan 2 bin 60 yataklı hastane Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyor.

İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sabah saatlerinden itibaren acil servis ve polikliniklere başvuran hastalar muayene edildi. Görevliler de gerekli yönlendirmeleri yaparak hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına yardımcı oldu.

Muayene için gelen Hakan Akın, bir süredir kolunda bir ağrı olduğunu, dün şehir hastanesinin açılacağını öğrenince sabah hastaneye başvurduğunu anlattı.

Randevusuz geldiğini aktaran Akın, "Sabah erken geldim, şu anda röntgene gidiyorum. Karşılama güzeldi. İlk hasta olarak muayene olmak gurur verici." diye konuştu.

Hastaneye ulaşmakta zorluk yaşamadığını ancak ulaşım imkanlarının artırılması gerektiğini ifade eden Akın, "İzmir'in böyle büyük hastaneye ihtiyacı vardı." dedi.

Fuat Yıldırım da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji servisinde tedavi gören babaannesinin bu hastaneye yönlendirildiğini dile getirdi.

Hastanenin büyük ve güzel olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İzmir'in en iyi hastanesi olmuş." diye konuştu.

Yıldırım, hastanenin yeni olması nedeniyle yönlendirme konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydederek, personelin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

2 bin 60 yataklı

İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji Hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor.

İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip.

Hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. İzmir Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor.

İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alana kurulan hastanenin yapımı 2017'de başlamıştı.

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