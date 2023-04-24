Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 24.04.2023 20:40

Sağlık Bakanı Koca, Ebeler Haftası'nı kutladı

Bakan Koca, 21-28 Nisan'da kutlanan Ebeler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Ebeler Haftası'nı kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlatlarımızın ilk şefkatli kucağı ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 21-28 Nisan'da kutlanan Ebeler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ebelerin gebelikten doğum ve doğum sonrasına, anne ve çocuk sağlığında emeğinin büyük olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Hayata başlangıç anlarının tanığı, evlatlarımızın ilk şefkatli kucağı ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun. Her doğum bir mucizedir, bu mucizeler ebelerin yardımıyla gerçekleşir."

ETİKETLER
Fahrettin Koca
Sıradaki Haber
Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka MR sonuçlarını analiz ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
21:57
Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu
21:46
TBMM Başkanı Şentop'tan GKRY temsilcisine tepki
21:38
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon
21:39
İran, AB ve İngiltere'den 17 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı
21:25
Kazakistan’ın eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov’a 18 yıl hapis
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
FOTO FOKUS
Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu
Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ