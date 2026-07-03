OpenAI’dan ABD hükümetine yüzde 5 hisse teklifi

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre OpenAI, benzer bir hisse devrinin ülkedeki diğer büyük yapay zeka şirketleri tarafından da yapılmasını öneriyor.

Sam Altman ve şirket yöneticileri, en büyük yapay zeka geliştiricilerinin hisselerinin yüzde 5'ini Alaska Daimi Fonu gibi bir egemen varlık fonuna devretmesini öngörüyor.

Petrol gelirlerini hisse senetlerine yatırarak eyalet sakinlerine kar payı dağıtan bu modele benzer bir yapı sayesinde, yapay zeka kaynaklı ekonomik büyümeden tüm vatandaşların pay alması hedefleniyor.

Ancak Anthropic, Google ve Meta gibi diğer teknoloji devlerinin bu planı destekleyip desteklemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Washington'ın güvenlik baskısı ve siyasi temaslar

Bu sıra dışı teklif, Washington'ın yapay zeka şirketleri üzerindeki ulusal güvenlik baskısını artırdığı bir döneme denk geliyor.

Geçtiğimiz günlerde rakip firma Anthropic, hükümetin ulusal güvenlik gerekçesiyle yabancı uyrukluların erişimini kısıtlama talimatı üzerine en yeni modelini geçici olarak askıya almak zorunda kalmıştı.

Bu tür regülasyon ve güvenlik endişelerinin gölgesinde OpenAI, hem Başkan Donald Trump hem de Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile kamu mülkiyeti konusunu ele alan görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin henüz fikir aşamasında olduğu ve böyle bir anlaşmanın hayata geçebilmesi için ABD Kongresi'nin onayının gerekebileceği ifade ediliyor.

Trilyon dolarlık halka arz öncesi kritik adım

Gelecekte değerlerinin 1 trilyon doları aşabileceği tahmin edilen OpenAI ve Anthropic, ABD borsalarında halka arza hazırlanıyor.

OpenAI yetkilileri daha önce yayımladıkları politika raporlarında, finansal piyasalarda yatırımı olmayan vatandaşların da yapay zeka destekli büyümeden pay alabilmesi için bir kamu varlık fonunun kurulabileceğini belirtmişti.

Öte yandan Sam Altman'ın, büyük yapay zeka şirketlerinin hisselerine tek seferlik yüzde 50 vergi uygulanarak bağımsız bir komisyonca yönetilecek egemen varlık fonu kurulmasını savunan Demokrat Senatör Bernie Sanders ile de konuyu görüştüğü bildirildi.