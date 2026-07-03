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Dünya
Al Jazeera 03.07.2026 10:05

İran’ın eski lideri Hamaney için devlet töreni: 100’den fazla ülkeden üst düzey katılım

ABD ve İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski Dini Lideri Ali Hamaney için Tahran’da düzenlenen devlet töreni, 100’den fazla ülkeden devlet başkanı ve üst düzey yetkilinin katılımıyla modern tarihin en büyük cenaze merasimlerinden biri oluyor.

İran’ın eski lideri Hamaney için devlet töreni: 100’den fazla ülkeden üst düzey katılım

Savaş koşulları nedeniyle ertelenen cenaze programı, İran ve Irak’ın farklı kentlerini kapsayan yedi günlük bir takvime yayıldı.

Hafta sonu Tahran’daki Büyük Musalla Camisi’nde halkın ziyaretine açılacak olan cenaze, ardından kutsal kent Kum’a taşınacak.

Gelecek hafta Irak’ın Necef ve Kerbela şehirlerinde düzenlenecek halk yürüyüşlerinin ardından Hamaney’in naaşı, doğum yeri olan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’nde toprağa verilecek.

Uluslararası liderlerin katılım gösterdiği bugün düzenlenen ilk tören ise diplomatik temaslar açısından kritik bir öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hamaney için düzenlenen devlet törenine katıldı

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, TBMM İdari Amiri Hasan Turan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç katıldı.

Yılmaz, Hamaney’in cenazesinin önünde dua okuduktan sona heyet alandan ayrıldı.

Cenazeye katılan ülkeler ve üst düzey temsilciler

Törene devlet başkanı ve başbakan düzeyinde katılım sağlayan ülkelerin başında Pakistan yer alıyor. ABD ile İran arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in yanı sıra Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Miheil Kavelaşvili törende hazır bulunuyor.

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın temsil ettiği cenazeye Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı He Wei ve Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki gibi önemli isimler katılıyor.

Hindistan ve Bangladeş de törene bakan ve parlamento başkanı düzeyinde heyetler gönderdi.

Güvenlik önlemleri ve bölgesel gerilim

Cenaze töreni, İsrail’in suikast tehditleri nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

Hamaney’in yerine geçmesi beklenen oğlu Mücteba Hamaney’in, güvenlik gerekçesiyle törene katılamayacağı açıklandı.

Diğer yandan İran askeri komutası, cenaze hazırlıkları sürerken ABD ve İsrail’e yönelik sert uyarılarda bulundu.

Yapılan resmi açıklamada, bu hassas dönemde meydana gelebilecek herhangi bir askeri hareketliliğe ya da stratejik hata payına, İran silahlı kuvvetlerinin çok sert ve misillemeyle karşılık vereceği vurgulandı. 

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