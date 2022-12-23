Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ekim ayında 13 milyon 623 bin 42 kişi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu oluşturdu.

Ancak her 5 hastadan biri yani 2 milyon 866 bin kişi hastaneye gitmedi. Randevusunu iptal de etmedi.

Sağlık Bakanlığı, hem dolu olduğu için randevu alamayan hastaların mağduriyetini hem de devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek için yaptırım kararı aldı.

Buna göre; gitmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, bundan sonra aynı branşta 15 gün yeni randevu alamayacak.

Hastanelerde son durum ne?

Bakanlığın yaptırım açıklamasının ardından randevusuna gitmeyenlerin oranı düşmeye başladı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasından sonra randevusuna gelmeyenlerin sayısının azalmaya başladığını söyledi:

“Gelemeyeceği halde hala iptal ettirmeyen hastalarımız, vatandaşlarımız oluyor. Randevu aldınız ama gitmediniz, demek ki ihtiyacınız yok ki gitmediniz. Aslında o anlama geliyor.”

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Volkan Yazıcı