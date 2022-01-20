İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, omicron varyantının yaygınlığı, yarıyıl tatilinde seyahat edilmesi ile bulaşın artma riskine vurgu yaptı.

"Seyahatlerde maske, mesafe ve hijyene dikkat"

Kalabalık seyahatlerin büyük risk içerdiğini ifade eden, Prof. Dr. Alper Şener, "Her tatil döneminde bu riski yaşıyoruz. Daha önceki varyantlarda da karşı karşıya kaldık. Omicron varyantı bulaşıcılığı en riskli varyantlardan birisi. Özellikle otobüs, uçak, tren gibi kalabalık seyahatlerde bulaş, şehirden şehire taşınma anlamında büyük risk içeriyor. Bunu engellemek ne yazık ki mümkün değil. Ancak belli yöntemlerle geciktirmek ya da azaltmak mümkün. İnsanların bireysel araçlarıyla seyahat etmesi daha akılcı olabilir. Onun dışında seyahatlerde kişisel önlemlerimizi almak, maske, mesafe ve hijyen önlemlerini almak gerekir" dedi.

"Yarıyıl tatilinde vaka sayıları pik yapabilir"

Omicron varyantının yarıyıl tatilinde baskın varyant olacağını ve vaka sayılarının bu dönemde pik yapacağını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Tatil dönemlerinde özellikle şehirler arası seyahatin sıklaştığı dönemlerde omicron varyantının daha da yayılması beklenmektedir. Zaten kısa dönemdeki hesaplamalara bakıldığı zaman bu dönem içerisinde pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek. Bu pik vakaya ulaşmayı geciktirmek de alabileceğimiz önlemlerle mümkün" diye konuştu.

"Üçüncü doz aşı için zaman kaybetmeyin"

Önlemlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin de altını çizen Şener, sözlerine şöyle devam etti:

"Salgının başından beri önlemlerimiz çok fazla değişmedi. Bu önlemler değişmediği için aslında işimiz kolay. Omicron varyantı da diğer varyantlarda olduğu gibi maskeden kaçamıyor. Mesafe bunun için yeterli. Maske, mesafe ve el hijyeni üçlemesinden kaçınmamamız lazım. Bireysel korunma ve toplumsal yaygınlaşmayı engelleme anlamında da aşılanmaya dikkat etmek lazım. Çift doz aşınızı olduysanız ve üçüncü doz için bekliyorsanız hiç beklemeyin. Omicron varyantı sizi bulmadan bir an önce aşınızı olun."