Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, diğer hastanelerin de COVID-19 yükünü omuzlayarak, salgınla mücadelede önemli rol üstleniyor

1008 yatak kapasiteli hastanenin, pandemi sonrası dönemde de olası salgın ve afetler ile sağlık turizmi alanında aktif olarak rol alması planlanıyor.

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-SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş da konuyla ilgili şunları söyledi:

"COVID-19 tanılı hastaların aktarımına önce kendi hastanemizden başladık. O hastaları buraya çektik. Arkasından 4 hastane planlandı; İstinye, Kağıthane, Eyüp ve Bayrampaşa devlet hastaneleri. Şu an oralarda herhangi bir Kovid'li hasta yok. Bunun dışında Bahçelievler ve Bağcılar'ın yanı sıra başka hastanelerden de peyderpey hastaları çekiyoruz. Bunu çekerken tıbbi etiğin bozulmaması lazım. Buradaki hastaneleri 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık işletmeleri gibi düşünürsek bu hizmetin aksamaması için her türlü önlemin alınması, hemşiresi, temizlikçisi, teknisyeni, doktoru, güvenlikçisine kadar hepsinin tam teşekküllü hazır olması lazım"