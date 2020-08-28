Obezite, diyabet, yüksek tansiyon hastaları...

Koronavirüse karşı en riskli grubu oluşturuyor. Bu yüzden kronik hastaların tedavi sürecinde çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kronik hastalıkların ömür boyu devam eden hastalıklar olmasından dolayı ilaçların düzenli kullanımının önemli olduğuna işaret etti.

'Kronik hastalar ilaçlarını düzenli almalı'

Kronik hastaların ilaçlarını düzenli kullanması hayati önem taşıyor. Aksi takdirde geri dönüşümü mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkabilir.

Prof. Dr. İlhan, "Hipertansiyon hastası ilacı bıraktığı taktirde tansiyon yüksekliğinden dolayı kalp krizi geçirebilir, beyin kanaması geçirebilir, hayatını kaybedebilir veya kronik akciğer hastası ilacını bıraktığı takdirde akciğerdeki fonksiyonları kaybedebilir, hayatını kaybedebilir" diye konuştu.

Grip ve zatürre aşısı yaptırılmalı

İlaçların kullanımı koronavirüse bağlı gelişen enfeksiyonun da hafif atlatılmasını sağlıyor.

İlhan, ileri yaşta kronik hasta olanların koronavirüse yakalandığında yoğun bakım oranı ve vefat oranının arttığını bu nedenle dikkatli olmak zorunda olduklarını belirtti.

Uzmanlar bu nedenle hem çocuklara hem de kronik rahatsızlığı olanlara grip ve zatürre aşısını yaptırmalarını öneriyor.