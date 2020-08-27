Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı. Bu kapsamda 1491 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, toplam vaka sayısı 263 bin 998, toplam vefat sayısı 6 bin 209, toplam ağır hasta sayısı 862 , hastalarda zatüre oranı %7,3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 240 bin 792 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.” dedi.