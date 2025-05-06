Az Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 06.05.2025 14:22

Organlarıyla 6 hastaya umut oldu

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 6 kişiye nakledilecek.

Organlarıyla 6 hastaya umut oldu
[Fotograf: AA]

Bafra ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu yaralanan Irak uyruklu Elias Naif Elias Nasır'ın tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü ekipleri Elias Nasır'ın ailesi ile görüştü. Ailenin olumlu yanıtının ardından ilgili birimlerle irtibat kurularak organların alınması için harekete geçildi.

Donörden alınan kalp Ankara'ya gönderildi. Karaciğer, böbrekler ve iki kornea da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Recep Erik, Nasır'ın yoğun bakım süreci devam ederken görüştükleri ailenin organ bağışını kabul ettiğini söyledi.

Karaciğer, kalp, iki böbrek, iki korneanın 6 hastaya nakledileceğini belirten Erik, "Alıcılara şifa olsun, hastaya da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Hussein Nasır ise 9 yıldır Türkiye'de olduklarını ve burada iyilik gördüklerini dile getirerek "Biz de buna karşılık göstermek istedik. Yeğenim için de hayır olsun istedik" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Organ Nakli Samsun
Sıradaki Haber
Yeşilay'ın desteğiyle hayata yeniden tutundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:33
Trump'tan "Kanada satılık değil" diyen Kanada Başbakanı'na "Bunu zaman gösterecek" yanıtı
20:19
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 30 Filistinli hayatını kaybetti
20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti
19:56
Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren göstericilere gözaltı
19:32
Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkileri kesti
19:25
Gaziosmanpaşa'da yol çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
FOTO FOKUS
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
Adıyaman’ın Zey Köyü kayalık zeminde yeniden kuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ